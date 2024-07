Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Männer bei Fahndung nach nächtlichen Einbrüchen in Dörnhagen festgenommen: U-Haft droht; mögliche Einbruchsopfer gesucht

Kassel (ots)

Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Die verdächtige Beobachtung einer Anwohnerin im Fuldabrücker Ortsteil Dörnhagen führte in der Nacht zum heutigen Freitag zur Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern. Die festgenommenen Männer im Alter von 22, 24 und 28 Jahren mit bulgarischen Staatsangehörigkeiten, von denen zwei keinen festen Wohnsitz haben und einer in Kassel wohnt, stehen im Verdacht, für mindestens fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche in Keller von Mehrfamilienhäuser in Dörnhagen am gestrigen Donnerstag verantwortlich gewesen zu sein. Ihnen droht nun die Untersuchungshaft. Zudem fanden die eingesetzten Beamten in dem von den Tatverdächtigen genutzten Pkw, einem schwarzen Renault Twingo, Werkzeug und Lebensmittel, was ihrer Einschätzung nach ebenfalls aus Einbrüchen stammen dürfte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weitere mögliche Opfer von Kellereinbrüchen in Dörnhagen, sich zu melden.

Der Notruf der Anwohnerin war vergangene Nacht gegen 23 Uhr beim Polizeipräsidium Nordhessen eingegangen. Die Frau hatte von ihrer Wohnung aus drei Männer im Hof des Mehrfamilienhauses in der Straße Fasanenring beobachtet. Als sie diese ansprach, ergriffen die Täter die Flucht. Die sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung führte dazu, dass die drei Tatverdächtigen in der Straße Amselweg ausfindig gemacht werden konnten. Alle flüchteten sofort vor der Polizei. Der 24-Jährige und der 28-Jährige konnten nach kurzer Verfolgung durch Streifen der Polizeirevier Ost und Mitte festgenommen werden, der 22-Jährigen war zunächst nicht aufzufinden. Allerdings konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den von den Verdächtigen genutzten Twingo, der im Zusammenhang mit den Einbrüchen in Dörnhagen aufgefallen war, in der Waldstraße ausfindig machen. An diesem waren Kennzeichen angebracht, die am 2. Juli in der Hersfelder Straße in Kassel von einem anderen Pkw gestohlen worden waren. Der Twingo wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Flüchtender Tatverdächtige hält Zivilstreife an

Rund zwei Stunden nach seiner Flucht vor der Polizei endete diese auf recht kuriose Weise auch für den dritten Tatverdächtigen. Ziemlich erschöpft hatte der 22-Jährige in Dörnhagen einen Pkw angehalten und um Mitfahrt nach Kassel gebeten. Dabei ahnte er nicht, dass es sich um eine Zivilstreife der Polizei handelte, woraufhin auch für ihn die Handschellen klickten.

Die drei Tatverdächtigen befinden sich aktuell noch in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden durch die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe, EG 3, geführt. Derzeit wird geprüft, ob Anträge auf Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten gestellt werden. Die Tatorte der bislang bekannten fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche liegen im Finkenweg und im Fasanenring.

Mögliche weitere Opfer von Kellereinbrüchen in Dörnhagen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

