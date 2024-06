Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (04.06.2024) gegen 17:45 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 59-jähige Hyundai-Lenkerin und ein 23-jähriger BMW-Lenker befuhren nebeneinander die Stuttgarter Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Freiberger Straße und zum Poststräßle ordneten sich beide Verkehrsteilnehmer nebeneinander auf den beiden Linksabbiegestreifen in Richtung Bahnhof Bietigheim-Bissingen ein. Derzeit sind aufgrund baulicher Maßnahmen die Fahrspurführungen geändert. Mutmaßlich kam es infolge dessen zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, an dem BMW von rund 8.000 Euro. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben und der unklaren Unfallursache sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell