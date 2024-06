Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Sachbeschädigung an Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (04.06.2024) zwischen 07:55 Uhr und 09:00 Uhr ein Wohnhaus in der Friedenstraße in Marbach am Neckar. Mutmaßlich mit einem Stein beschädigten die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Hierbei zerbrach die äußerste Scheibe der Dreifachverglasung, es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

