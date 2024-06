Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

L1140: Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.06.2024) gegen 17:10 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Straße Beim Bierkeller in Richtung L1140. Mutmaßlich missachte er das rote Licht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit dem Ford Transit eines 27-Jährigen, der die L1140 aus Möglingen kommend in Richtung Ludwigsburg befuhr. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leichtverletzt und kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 20.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten kam es zu lokalem Stau im Kreuzungsbereich. Vor Ort befanden sich zwei Rettungswagen, die Feuerwehr und eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg.

