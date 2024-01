Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Führerscheine wegen Alkohol am Steuer sichergestellt, Motorroller in Stade entwendet, Schwer verletzter Mann vor Stader Bahnhofsparkhaus aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Drei Führerscheine wegen Alkohol am Steuer sichergestellt

Am Wochenende haben die Beamten der Polizei im Landkreis drei Führerscheine von Autofahrern sichergestellt, die mit Alkohol am Steuer unterwegs waren.

Am Freitagabend gegen 21:30 h wurde in Stade im Breite-Blöcken-Ring in Stade ein 45-jähriger Audifahrer mit einem Atemalkohol von fast 1,5 Promille angetroffen.

In der gleichen Nacht am frühen Samstagmorgen gegen 03:40 h konnte in Buxtehude in der Dammhauser Straße ein 31-jähriger Fahrer eines VW-Golf aus Neu Wulmstorf kontrolliert. Dieser hatte einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille.

Der dritte Autofahrer fiel den Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:10 h in Jork auf. In der Straße "Am Gräfengericht" konnten sie den Mercedesfahrer aus Jork stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Der 23-Jährige pustete dann einen Wert von über 2,2 Promille. Zusätzlich hatte er auch keinen Führerschein.

Alle drei Autofahrer mussten sich einer Blutprobe unterziehen und gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und in letzten Fall zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei auf Alkohol und Drogen am Steuer werden fortgesetzt, da dieses rücksichtslose Verhalten immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit schwer verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmers führt.

2. Motorroller in Stade entwendet

Unbekannte haben in der Nacht vom 15. Auf den 16.01. in Stade im Schneeweg einen dort abgeschlossen abgestellten Motorroller geknackt und anschließend entwendet. Der Roller der Marke Peugeot Speedfight 2 AC hat das Kennzeichen 007CBH und stellt einen Wert von ca. 1.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Zweirades bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Schwer verletzter Mann vor Stader Bahnhofsparkplatz aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen späten Nachtmittag wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine schwer verletzte Person am Stader Bahnhof aufgefunden. Der 44-jährige Mann aus Hamburg lag an der Ecke des dortigen Parkhauses, die in Richtung des Skaterparks zeigt. Wie der Mann dorthin gekommen ist und sich die Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit noch unklar. Ob er selbstverschuldet verletzt wurde oder ob andere Personen dafür verantwortlich sind, ist ebenfalls derzeit noch unklar. Möglicherweise hatte der Mann dort bereits längere Zeit gelegen ohne entdeckt worden zu sein.

Der Hamburger musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Es wurden zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Stade suchen nun dringend nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Fall geben können oder die verdächtige Personen im Zusammenhang damit beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell