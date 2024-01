Polizeiinspektion Stade

POL-STD: VW Golf in Wischhafen entwendet, Außenbordmotoren in Stade entwendet, Unbekannte kippen eine Ladung Mist vor das Stader Finanzamt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. VW Golf in Wischhafen entwendet

Bisher unbekannte Autodiebe haben am gestrigen Dienstag zwischen 11:30 h und 12:25 in Wischhafen in der Stader Straße einen dort auf einem Grundstück unter einem Carport abgestellten PKW entwendet. Der graue VW Golf Sportsvan hat das Kennzeichen STD-F 1144 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Autos bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Außenbordmotoren in Stade entwendet

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, den 22.12.2023 und Dienstag, den 16.01.2024 in der Stader Elbstraße auf das Gelände des Segler-Vereins-Stade gelangt und haben dort die Schlösser von zwei Lagerhallen geknackt. Aus den Hallen wurden von dem oder den Tätern dann zwei hochwertige Außenbordmotoren von den dort eingelagerten Booten abmontiert und entwendet. Bei den beiden Motoren handelt es sich um einen Yamaha- und einen Mercury-Motor mit 150 bzw. 250 PS. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Motoren müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Einbrecher, evtl. verdächtige Fahrzeuge oder den Verbleib der Motoren bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Unbekannte kippen eine Ladung Mist vor das Stader Finanzamt - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht zwischen gestern Abend 19:00 h und heute Morgen 05:15 h haben bisher Unbekannte auf dem Parkplatz vor dem Finanzamt Stade ein Fuder Mist abgekippt. In den Misthaufen war eine Holzlatte mit aufgemalter Ampel gesteckt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

