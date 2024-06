Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Zwei Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag (03.06.2024) auf Dienstag (04.06.2024) hatten es bislang unbekannte Täter auf zwei Motorräder in Oberstenfeld abgesehen. Zwischen 19:00 Uhr und 06:25 Uhr stahlen die Täter in der Ilsfelder Straße ein Motorrad der Marke BMW vom Typ R1300, an dem ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht war. Das Motorrad hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Zwischen 21:30 Uhr und 06:15 Uhr entwendeten vermutlich dieselben Täter ein Motorrad der Marke Yamaha vom Typ MT-07, ebenfalls mit Ludwigsburger Kennzeichen, das in der Heilbronner Straße vor einem Wohnhaus geparkt stand. Der Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

