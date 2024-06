POL-LB: Schönaich: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (04.06.2024) zwischen 07:55 Uhr und 09:00 Uhr ein Wohnhaus in der Friedenstraße in Marbach am Neckar. Mutmaßlich mit einem Stein beschädigten die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Hierbei zerbrach die äußerste Scheibe der Dreifachverglasung, es entstand Sachschaden ...

