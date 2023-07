Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses - hoher Sachschaden

Alt Meteln (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Samstag, 08.07.2023, gegen 10:20 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Siedlungsweg in Alt Meteln (LK Nordwestmecklenburg) in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Jedoch erlitten zwei Personen im Alter von 14 und 16 Jahren eine Rauchgasintoxikation und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin zur weiteren medizinischen Versorgung gefahren. Sieben Freiwillige Feuerwehren mit 52 Kameraden führten die Löschmaßnahmen am Brandort durch. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Wismar sicherte erste Spuren am Brandobjekt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am Montag, 10.07.2023, folgt der Einsatz eines Brandursachenermittlers. Der entstandene Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

