POL-MS: Nach Entlassung von Polizeiwache - 22-Jähriger versucht Tretroller zu stehlen

Münster (ots) - Am Montagmittag (01.07., 12:00 Uhr) ist eine unbekannte Frau unter einem Vorwand in eine Wohnung in der Münsterstraße eingedrungen und hat Schmuck entwendet. Die Unbekannte schellte an der Tür und wollte der 78-jährigen Bewohnerin Tischdecken ver-kaufen. Die Geschädigte bat sie herein, schaute sich die Tischdecken an und unterhielt sich mit ihr. ...

