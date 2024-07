Polizei Münster

POL-MS: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen und Lastenradfahrer gesucht

Münster (ots)

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am vergangenen Dienstagmorgen (25.06., 07:55 Uhr) auf der Straße am Oedingteich in Hiltrup leicht verletzt worden, als ihm ein bislang unbekannter Radfahrer den Weg abgeschnitten hat.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 14-jährige Münsteraner die Straße am Oedingteich, als ihm in einer Kurve der unbekannte Mann mit seinem Lastenrad entgegenkam. Der Münsteraner stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann hielt kurz an und erkundigte sich nach den Verletzungen des Jugendlichen. Da dieser keinen Arzt benötige, fuhr der Unbekannte, ohne seine Daten anzugeben, weiter.

Das Lastenrad des Manns soll schwarz sein und vorne zwei Reifen haben. Im Lastenrad habe ein circa 5-jähriges Kind mit langen blonden Haaren gesessen. Der Jugendliche beschreibt den Mann als circa 30 bis 40 Jahre alt und mit einem braunen Bart. Der Unbekannte habe einen Fahrradhelm getragen und "deutsch" ausgesehen.

Die Polizei bittet den Unbekannten sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell