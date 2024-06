POL-PDMY: Erstmeldung-Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nürburg (ots) - Am 24.06.2024 gegen 19.05 Uhr kam es bei Nürburg an der Einmündung der B 258/K 73 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer, der die B 258 von Nürburg kommend in Richtung Potsdamer Platz befuhr und einem Autofahrer, der ihm entgegenkam und nach links in die K 73 in Richtung Nürburg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde verletzt und im Krankenhaus behandelt. Zeugen werden gebeten, sich ...

