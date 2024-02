Polizei Düren

POL-DN: Autodiebe in Aldenhoven unterwegs

Aldenhoven (ots)

In Freialdenhoven wurde in der Nacht von Mittwoch (21.02.2024) auf Donnerstag (22.02.2024) ein Pkw aus einer Auffahrt entwendet, der später verunfallt in den Niederlanden aufgefunden wurde. Außerdem gab es kurze Zeit vorher einen versuchten Kfz-Diebstahl. Beide Vorgänge wurden auf Video aufgezeichnet.

In der Straße Im Hühnerkamp in Freialdenhoven wurde gegen 01:30 Uhr ein Pkw aus einer Auffahrt entwendet, wie eine Videoüberwachung dokumentiert. Die Geschädigte hatte den Wagen in der Auffahrt abgestellt; beide Schlüssel befanden sich im Haus. Der oder die Täter benutzen vermutlich einen Funkwellen-Verlängerer, um das Fahrzeug zu starten und zu entwenden. Der betreffende Wagen wurde später verunfallt in den Niederlanden aufgefunden und sichergestellt.

In der Hüsgenstraße, ebenfalls in Freialdenhoven, kam es kurz vorher, gegen 00:00 Uhr, zu einem ähnlichen Vorfall, wobei die Täter allerdings erfolglos blieben. Auf einer Videoüberwachung ist zu sehen, wie zwei Männer sich an einem in einer Auffahrt geparkten Fahrzeug zu schaffen machen. Während einer, augenscheinlich mit einem Funkwellen-Verlängerer, zwischen Fahrzeug und Haus steht, sitzt der andere im Auto und versucht, dieses zu starten. Die Aktion misslang und die Täter ließen von dem Wagen ab.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

In diesem Zusammenhang raten wir: Wenn Ihr Fahrzeug mit der Funktion "keyless" (schlüssellos) ausgestattet ist, können Täter das Funksignal mit speziellen Geräten abgreifen und das Fahrzeug starten, wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Legen Sie den Schlüssel daher nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab und schirmen Sie das Funksignal des Schlüssels zusätzlich durch geeignete Maßnahmen ab, zum Beispiel durch Aluminiumhüllen oder Spezialbehältnisse. Weitere Präventionstipps zum Thema Autodiebstahl finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell