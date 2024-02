Polizei Düren

POL-DN: Ein Einbruch und drei Einbruchversuche im Kreis Düren

Kreis Düren (ots)

In den letzten Tagen waren wieder Einbrecher im Kreis Düren unterwegs.

In der Zeit von Montag (19.02.2024), 15:00 Uhr, bis Mittwoch (21.02.2024), 12:30 Uhr, versuchten Unbekannte in Haus in der Nideggener Straße in Düren einzubrechen. Die 48-jährige Geschädigte hatte sowohl an der Haus- als auch an der Gartentür Hebelspuren entdeckt.

In der Friedhofstraße in Jülich-Koslar versuchten Einbrecher ebenfalls ihr Glück, auch hier scheiterten sie erfreulicherweise. Sie hatten in der der Zeit zwischen Dienstag (20.02.2024), 17:00 Uhr, und Mittwoch (21.02.2024), 17:00 Uhr, versucht, die Haustür aufzuhebeln. Ein 54-jähriger Bewohner des Hauses hatte die Beschädigungen entdeckt und die Polizei informiert.

Die kurze Abwesenheit der Bewohnerin nutzten derzeit Unbekannte am Mittwoch (21.02.2024) aus. Sie öffneten in der Zeit zwischen 16:30 und 17:45 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses in Aldenhoven in der St.-Ursula-Straße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten im Obergeschoss des Hauses. Angaben zum Diebesgut liege derzeit nicht vor.

Ein viertes Mal schlug ein Täter am Mittwoch (21.02.2024) in der Kurt-Schumacher-Straße in Düren zu. Hier wurde der Unbekannte bei dem Versuch die Haustür aufzuhebeln um 22:35 Uhr von einem 68-jährigen Zeugen überrascht. Der Unbekannte flüchtete daraufhin.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

In drei Fällen blieben die Einbrecher erfreulicherweise erfolglos. Sollten die Täter jedoch in den Besitz ihrer Wertgegenstände kommen, kann eine sogenannte Wertgegenstandsliste entscheidend dafür sein, dass Ihnen die entwendeten Gegenstände nach einer Tat zugeordnet werden können. Informieren Sie sich doch gerne unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell