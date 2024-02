POL-DN: Witterungsbedingte Einsätze

Kreis Düren (ots) - In den letzten Tagen waren wieder Einbrecher im Kreis Düren unterwegs. In der Zeit von Montag (19.02.2024), 15:00 Uhr, bis Mittwoch (21.02.2024), 12:30 Uhr, versuchten Unbekannte in Haus in der Nideggener Straße in Düren einzubrechen. Die 48-jährige Geschädigte hatte sowohl an der Haus- als auch an der Gartentür Hebelspuren entdeckt. In der Friedhofstraße in Jülich-Koslar versuchten Einbrecher ...

