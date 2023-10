Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Frankfurt

Frankfurt am Main (ots)

Im Laufe des Wochenendes kam es zu einer Vielzahl von Einsätzen im Stadtgebiet Frankfurt. Neben den vermeintlich regelhaften feuerwehr- und hilfeleistungstechnischen Einsätzen, kam es zu unterschiedlichen Einsatzlage mit stellenweise paralleler Bindung vieler Einsatzkräfte.

Jeweils am Samstagmorgen und Sonntagmorgen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu Einsätzen im Bereich von Bahnbetriebsanlagen. Samstags konnte am Lokalbahnhof eine Person unter einer S-Bahn unverletzt aus dem Gleisbett gerettet werden. Am Sonntagmorgen wurde eine, sich unbefugt im Gleisbett aufhaltende Person, in der Nähe des Bahnhofs Höchst durch einen S-Bahn-Zug erfasst und dabei tödlich verletzt.

In Schwanheim brannte es am Samstagnachmittag im Bereich einer großen Gartenhütte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein ganzheitliche Übergreifen auf das Objekt verhindert werden.

Am Samstagabend kam es zu einem kritischen Wohnungsbrand in der Niederurseler Landstraße. Es brannte eine Gasflasche auf einem Balkon. Das Feuer breitete sich rasch auf die dazu gehörende Wohnung aus und drohte auf darüberliegende Stockwerke überzugreifen. Nur durch intensive Löschmaßnahmen über eine Drehleiter konnte die Ausbreitung frühzeitig unterbunden werden. Im Gebäude kamen weitere drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Drei Personen wurden verletzt. Drei weitere Gasflaschen auf dem Balkon, mussten auf Grund der Wärmebeaufschlagung durch das Feuer, umfänglich und lange gekühlt werden.

Ebenfalls am samstäglichen Abend konnte ein gestürzter Spaziergänger im Bereich des Frankfurter Stadtwaldes durch seinen Notruf über eine APP, schnellstmöglich durch die Leitstelle geortet werden. Der Rettungsdienst konnte den Patienten 20 Minuten nach der Alarmierung und folgender Erstversorgung in ein Krankenhaus transportieren.

Im Laufe des Sonntags kam es zu zwei Wohnungsbränden - es brannte jeweils in der Küche. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in einer Küche im Stadtteil Hausen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Abend brannte ein Kühlschrank in einer Küche im Zimmerweg im Frankfurter Westend. Auch hier konnte die Feuerwehr durch einen zügigen Eingriff einen umfänglicheren Sachschaden unterbinden. Jeweils kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. An beiden Objekten wurde der Brandrauch mittels von Hochleistungslüftern aus den Gebäuden entfernt. Verletzt wurden in beiden Einsatzgeschehnisse keine Personen.

Parallel kam am Sonntagabend der Fahrer eines PKWs in Eschersheim von der Fahrbahn ab. Vermutlich verlor er auf Grund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über das Fahrzeug. In Folge durchfuhr der PKW unkontrolliert einen Acker und kam schließlich in einem Gebüsch bzw. einer Baumreihe zum Stehen. Die Rettung erfolgte im Anschluss zügig durch die Feuerwehr mit der Übergabe an den Rettungsdienst. Nach Erstversorgung erfolgte der Abtransport in ein Krankenhaus.

Derweil wurden im Regelbetrieb durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt von Samstagmorgen 07:00 Uhr bis Sonntagabend 19:00 Uhr rund 500 Rettungsdiensteinsätze und rund 30 Krankentransport-Einsätze disponiert. Dies entspricht einer durchschnittlichen Auslastung eines Wochenendes, ohne außergewöhnliche Einsatzlagen im Stadtgebiet.

