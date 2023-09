Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Sessel verrauchen Wohnhochhaus

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr über einen Kellerbrand in einem Wohnhochhaus in der Sigmund-Freud-Straße in Eckenheim informiert. Die Meldung ging über die örtliche Polizei ein, welche über einen verrauchten Aufzugsschacht berichtete.

Umgehend nach Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich das Bild. Unter Atemschutz begaben sich erste Einsatzkräfte in den Keller des Gebäudes und lokalisierten dort den Brandherd. Es brannten zwei Sessel. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, indem die brennenden Sessel ins Freie gebracht und gelöscht wurden.

Parallel dazu wurden umfangreiche Maßnahmen zur Entlüftung des Gebäudes eingeleitet, um den Rauch aus dem Fahrstuhlschacht und den Etagen zu vertreiben. Die Feuerwehr führte außerdem gründliche Kontrollen auf Brand- und Rauchausbreitung in den verschiedenen Stockwerken durch.

Verletzte sind bei diesem Einsatz nicht zu beklagen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte von freiwilliger und Berufsfeuerwehr an der Bewältigung des Einsatzes beteiligt.

Die genaue Ursache des Kellerbrands wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

