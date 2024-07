Polizei Münster

POL-MS: Dreister Diebstahl aus Wohnung in Wolbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagmittag (01.07., 12:00 Uhr) ist eine unbekannte Frau unter einem Vorwand in eine Wohnung in der Münsterstraße eingedrungen und hat Schmuck entwendet.

Die Unbekannte schellte an der Tür und wollte der 78-jährigen Bewohnerin Tischdecken ver-kaufen. Die Geschädigte bat sie herein, schaute sich die Tischdecken an und unterhielt sich mit ihr. Nach einiger Zeit holte die 78-Jährige der Unbekannten etwas zu trinken und ließ sie dazu kurz alleine. Danach unterhielten sie sich, bis die unbekannte Frau ging. Später merkte die Geschädigte, dass Schmuck fehlte, welcher vorher im Wohnzimmer lag.

Laut Angaben der Geschädigten sei die unbekannte Frau zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 m groß und hatte ein ost-/südeuropäisches Erscheinungsbild. Außerdem habe sie eine normale Figur, auffallend große, braune Augen und ein rundes Gesicht. Zum Tatzeit-punkt trug sie ihre schwarzen Haare zum Dutt und hatte eine große Tasche mit Tischdecken dabei. Sie sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Informieren Sie im Zweifelsfall einer Straftat immer die Polizei unter der 110.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

