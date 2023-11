POL-PDNR: Holzdiebstahl

Kircheib (ots) - Kircheib-Am Sonntag, 19.11.23, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr, wurden die amtlichen Kennzeichen eines PKW entwendet, welcher auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Kircheib abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Pressestelle Telefon: 02681-946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

