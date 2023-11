POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Pkw

Hamm (Sieg) (ots) - Am Samstag, 18.11.2023, ereignete sich in der Zeit von 10.45 Uhr bis 14.10 Uhr in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein, auf dem Parkplatz der Grundschule, abgestellter Pkw Ford Kuga von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Fahrzeugheck beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen ...

