POL-K: 240103-2-K Mit Messer bedroht und ausgeraubt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Die Ermittlungen der Polizei Köln zur aktuellen Gefährdungslage für den Kölner Dom und das unmittelbare Umfeld werden weiter mit Hochdruck geführt. Die am 24. Dezember in Wesel sowie am 31. Dezember in Nörvenich in Gewahrsam genommenen Männer (30, 25) bleiben auf richterliche Anordnung weiter im polizeilichen Gewahrsam. Für die morgige Messe der ...

mehr