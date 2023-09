BPOL NRW: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt - Bundespolizisten nehmen 40-Jährigen fest

Mönchengladbach (ots) - Gleich dreimal schlug eine Ladendiebin (26) am Sonntagnachmittag (17. September) in einem Drogeriemarkt im Mönchengladbacher Hauptbahnhof zu. Die Bundespolizei nahm die junge Frau in Unterbindungsgewahrsam. Am Folgetag wird sie einem Richter vorgeführt. Ein Ladendetektiv beobachtete die 26-jährige polnische Staatsangehörige dabei, wie sie ...

mehr