Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Denken wie ein Einbrecher: Bilanz der Präventionsaktion der Polizei Osthessen zur Ferienzeit

Osthessen (ots)

Denken wie ein Einbrecher: Bilanz der Präventionsaktion der Polizei Osthessen zur Ferienzeit

Fulda. Es ist Sommer und die Tage sind länger. Der Gedanke an einen Einbruch rückt in weite Ferne, schließlich ist es die Dunkelheit, die Einbrechern Möglichkeiten bietet. So sagt zumindest ein weit verbreiteter Irrglaube! Doch der Griff durch das gekippte Fenster dauert nur wenige Sekunden. Das Entdeckungsrisiko ist oft minimal, egal ob Tag oder Nacht und so wird das Fenster im Erdgeschoss zum ungewollten Eintrittsticket für Einbrecher in die eigenen vier Wände.

Um genau das zu verhindern und Bürgerinnen und Bürger auf potentielle Schwachstellen an ihren Wohnhäusern aufmerksam zu machen, führte das Polizeipräsidium Osthessen am Donnerstag (15.08.) eine Einbruchschutzaktion in Wohngebieten in Künzell und Eichenzell durch. Dabei hatten die Polizistinnen und Polizisten frei zugängliche Grundstücke, Häuser und abgestellte Fahrzeuge im Fokus. Das Besondere an der Aktion: Die Einsatzkräfte hatten den Auftrag, sich in die Haut der Kriminellen zu versetzen und so potentielle Tatgelegenheiten durch die Augen eines Einbrechers zu entlarven. Stand eine Tür auf, war ein Fenster gänzlich geöffnet oder gekippt oder das Auto in der geöffneten Garage nicht verschlossen, so verteilten die als Polizeibeamten erkennbaren "Einbrecher für einen Tag" ganz besondere "Knöllchen", die entsprechende Präventionsbroschüren enthielten und auf denen die Ansprechpartner der Einbruchschutzberatung des Polizeipräsidiums Osthessen aufgeführt waren.

Polizei zieht positive Bilanz - Prävention betrifft Jeden

Im Verlauf des Aktionstages betrachteten die Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere hundert Häuser und Fahrzeuge aus den Augen eines Einbrechers und das Interesse in der Bevölkerung war sichtlich groß. Viele Osthessinnen und Osthessen zeigten sich sichtlich erfreut über das spontane Beratungsangebot und tauschten sich ausführlich mit den Beamten zu sämtlichen Präventionsthemen und insbesondere dem Einbruchschutz aus.

Zum Erstaunen der Polizisten berichtete ein Großteil der Angeroffenen während der Gespräche, dass nicht nur Einbruch ein Thema in den eigenen vier Wänden für sie sei, sondern auch betrügerische Anrufe wie der sogenannte Schockanruf und die falschen Amtsträger. Die Beamten nutzten die Möglichkeit also gleichzeitig, um den Menschen hilfreiche Tipps zum Trickbetrug an die Hand zu geben und sie um ihre Mithilfe zu bitten, indem sie aufforderten, Verwandte, Angehörige, Bekannte und Freunde ebenfalls hinsichtlich dieser Themen zu sensibilisieren. Um so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich zu schützen, erscheint besonders der persönliche Dialog unerlässlich. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich daher bei allen couragierten Helfern, die durch ihr Zutun und Interesse an Präventionsthemen zum Schutz anderer beitragen.

Die osthessischen Ansprechpartner der Präventionsabteilung stehen allen interessierten Osthessinnen und Osthessen auch außerhalb des Aktionstages gerne kostenlos für Beratungen zur Verfügung. Ein Anruf, ein Termin und damit ein Stückchen mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Bereits circa 1.200 Bauherren, Geschäftsleuten sowie Haus- und Wohnungsbesitzer nutzten das kriminalpolizeiliche Angebot in den letzten fünf Jahren. Denn obwohl die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) seit 2017 auf einem konstant niedrigen Niveau liegen, ist jeder Einbruch einer zu viel! Ein Einbruch oder auch ein Betrug bringt nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich, sondern geht unumgänglich auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einher und sorgt mitunter für ein verlorengegangenes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2041 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111 (Vogelsbergkreis)

Wer sich alle Infos rund um den Aktionstag noch einmal anschauen möchte, kann dies gerne in den Highlights der Instagram-Seite des Polizeipräsidiums Osthessen unter polizei_oh tun.

Sandra Suski, Pressesprecherin

