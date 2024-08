Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Fulda (ots)

Fulda. Ein weißer VW-Tiguan wurde am Donnerstag (15.08.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Tiguan war in der Zeit von 16:10 Uhr bis 17:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße "Vor dem Peterstor" in Höhe der Hausnummer 7 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW beschädigte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

