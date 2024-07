Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Goch (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Vormittag des 13.02.2024 die Geldbörse des Geschädigten samt der darin befindlichen EC-Karte. Der Täter setzte die Bankkarte an einem Geldautomaten in der Nähe eines Baumarktes in 47574 Goch ein und hob zweimal einen höheren Betrag ab.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/140293

Hinweise zum Mann werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell