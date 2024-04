Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer greift Ehepaar an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend gegen 17:40 Uhr ging ein Ehepaar aus Recklinghausen an der Halde Hoheward mit ihrem Hund spazieren. Im Bereich der Albert-Stein-Allee trafen sie dann auf einen männlichen Fahrradfahrer, der sie zunächst mit dem Fahrrad touchierte. Nach einem kurzen Streitgespräch verlor man sich zunächst aus den Augen. Kurze Zeit später kehrte der Unbekannte zurück und fuhr auf die 50-Jährige zu. Diese stürzte daraufhin. Weiterhin schlug der Mann ihr und ihrem 52-jährigen Ehemann ins Gesicht. Die Eheleute wurde leicht verletzt und begeben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der bisher unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - dunkel gekleidet - Cappy - stark schwitzend - korpulent - unterwegs mit einem violetten Damenrad

Er den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell