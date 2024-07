Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch

Einbruch in Grundschule

Täter entwenden Tresor

Kalkar (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag (6. Juli 2024), 12:00 Uhr, auf Sonntag, 06:35 Uhr, in eine Grundschule am Bollwerk ein. Die Unbekannten hebelten eine Seitentür auf und gingen gezielt zu den Büroräumen. Hier hebelten sie gewaltsam die Türen auf und durchsuchten die Schränke. Mit einem Tresor flüchteten die Täter unerkannt. In dem Tresor habe sich Bargeld befunden.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell