POL-KLE: Kevelaer- Winnekendonk - Einbruch

Scheibe eines Frisörsalons mit Pflastersteinen eingeworfen

Täter entwendet Geldkassette

Ein unbekannter Täter warf am Freitag 85. Juli 2024) gegen 03:30 Uhr die Scheibe eines Frisörsalons an der Kevelaerer Straße in Höhe der Feldstraße in der Ortschaft Winnekendonk ein. Aufgrund des Lärms wurde eine Anwohnerin geweckt, die den Täter sah, als er einen weiteren Pflasterstein gegen die Scheibe warf. Der Unbekannte ging in den Salon, nahm die Geldkassette und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Sonsbeck. Kurze Zeit später hielt ein SUV an, der Unbekannte stieg ein und sie fuhren in Richtung Sonsbeck weg.

Der Einbrecher soll circa 20-30 Jahre alt gewesen sein und trug einen dunklen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose sowie eine blaue medizinische Maske im Gesicht.

Der Fahrer soll ebenfalls 20-20 Jahre alt gewesen sein und einen roten Pullover getragen haben.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Volvo mit Essener Städtekennung gehandelt haben.

Hinweise zum Fahrzeug und / oder zu den Tätern nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

