Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in der Oberhofstraße am Dienstag gegen 12.45 Uhr wurde ein Radfahrer verletzt. Ein 43 Jahre alter Hyundai-Lenker war in Richtung Windhag unterwegs und bog auf Höhe der Konstantin-Schmäh-Straße nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und erfasste ihn. Der 45-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte. Er zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Unerlaubt mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Strafrechtlich ermittelt die Polizei Friedrichshafen nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet. Die Beamten waren auf einen 18 Jahre alten E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden, weil dieser auf dem Gehweg fuhr und zudem offenbar auch ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Weil bei der Überprüfung darüber hinaus auch bekannt wurde, dass der Roller gestohlen worden war, stellten die Polizisten das Gefährt zur Eigentumssicherung sicher. Dem 18-Jährigen drohen nun Konsequenzen, die Ermittlungen zum Diebstahl des E-Scooters dauern noch an.

Friedrichshafen

Unfall fordert hohen Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Klufterner Straße ereignet hat. Ein 52 Jahre alter Mazda-Fahrer war in Richtung Unterraderach unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Smart eines 60-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 5.000 Euro, am Smart etwa 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Straße für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann sorgt für Aufsehen

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 39-jährigen Mann zu, der am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr negativ in Erscheinung getreten ist. Der augenscheinlich deutlich alkoholisierte Mann urinierte im Bereich der Friedrichstraße an eine Gebäudewand und wurde dabei von einem Anwohner angesprochen. Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, soll er ein kleines Messer gezückt und seinem Gegenüber damit gedroht haben. Die alarmierten Polizisten trafen den Mann in einem Geschäft im Bereich des Stadtbahnhofs an, als dieser sich Waren in die Kleidung gesteckt hatte, um diese mutmaßlich zu stehlen. Weil sich der Tatverdächtige Schnittverletzungen an der Hand zugezogen hatte, wurde er von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt und bekam im Anschluss von den Beamten einen Platzverweis erteilt. Da der 39-Jährige die Polizisten während des gesamten Einsatzes beleidigte, drohen ihm nun weitere strafrechtliche Folgen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrer baut Unfall und flüchtet

Nach einem Parkrempler in der Beethovenstraße am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ermittelt die Polizei gegen den Verursacher. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Mann beim Rangieren gleich zweimal einen Wagen angefahren und im Anschluss die Flucht ergriffen hatte. Er notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Beamte trafen den 62-Jährigen kurz darauf zuhause an. Aufgrund seines augenscheinlich erheblich alkoholisierten Zustandes musste er zwei Blutproben in einer Klinik abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 62-Jährigen und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen / Langenargen

Polizei stoppt betrunkene Fahrer

Polizisten des Reviers Friedrichshafen haben am späten Dienstagabend gleich zwei deutlich alkoholisierte Fahrer gestoppt. Den Wert von über 1,7 Promille, den ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 21.45 Uhr im Bereich Langenargen pustete, übertraf ein 33-jähriger Sprinter-Lenker, als er kurz vor Mitternacht in Friedrichshafen kontrolliert wurde. Bei ihm zeigte das Atemalkoholmessgerät rund 1,8 Promille an. Beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen und mussten die Polizisten in der Folge zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Sie mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, beide erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der K7742 bei Raderach ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten umgefahren und im Anschluss die Flucht ergriffen hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und kam in einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung Fichtenburgstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er die Verkehrseinrichtung beschädigte. Um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich im Anschluss nicht und setzte seine Fahrt fort. Zeugenangaben und den Unfallspuren zufolge war der Unfallverursacher mit einem grauschwarzen VW Passat (Baujahr 09/2017) unterwegs, der nun im rechten Frontbereich deutlich beschädigt sein dürfte. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 60-70 Jahre alten Mann mit rundem Gesicht, Brille und "Bierbauch" gehandelt haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Blitzer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag und Sonntag die Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich der Bundesstraße 31 neu Höhe Fischbach mutwillig zerstört. Der Vandale beschädigte das Schutzglas sowie das Gehäuse und richtete dabei mehrere tausend Euro Sachschaden an. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Immenstaad unter Tel. 07545-1700 entgegen.

