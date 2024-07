Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Polizei sucht unbekannten Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (5. Juli 2024) kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 35-jährige Frau aus Bedburg-Hau hatte einen schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite feststellen. Durch einen unbekannten Zeugen wurde die Frau darauf hingewiesen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem grauen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen aus der Parkbucht neben dem schwarzen VW Tiguan ausgeparkt und er in diese eingeparkt habe. Weitere Infos konnte der Zeuge laut der Frau nicht geben. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem unbekannten Zeugen und auch nach weiteren Personen, welche Auskunft über die zuvor beschriebene Verkehrsunfallflucht machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell