POL-KLE: Pfalzdorf - Unfallflucht

Polizei sucht gestürzte Radfahrerin

Pfalzdorf (ots)

Bereits am Mittwoch (12. Juni 2024) gegen 13:50 Uhr fuhr ein alkoholisierter Autofahrer in seinem weißen Ford Transit die Hevelingstraße in Richtung Goch entlang, als er in Höhe des Bahnübergangs so dicht an einer Radfahrerin vorbeifuhr, dass diese stürzte. Die Radfahrerin hatte einen Kinderfahrradanhänger angehängt. Ob sich Kinder im Anhänger befanden, kann derzeit nicht gesagt werden. Eine Passantin eilte der Gestürzten zu Hilfe. Sie setzte ihre Fahrt anschließend wieder fort. Das Verkehrskommissariat in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die gestürzte Radfahrerin. Sie soll sich bitte unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

