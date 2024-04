LPI-G: Einruch in zwei Traktoren

GREIZ (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden am Neustadtring in Greiz mehrere Bauzaunbanner und Wahlplakate der Parteien CDU und IWA Pro Region beschädigt. Die Polizei nahm 4 Tatverdächtige fest. Die jungen Greizer im Alter von 20 und 21 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen. Rückfragen bitte ...

