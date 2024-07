Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Diebstahl von Kfz

Unbekannte entwenden einen Hyundai Santa Fe (GEL-MS150)

Uedem (ots)

Am Freitagmorgen (5. Juli 2024) gegen 05:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Hyundai Santa Fe, der auf der Mühlenstraße in Richtung Kirselstraße parkte. Auf derzeit nicht bekannte Weise öffnete der Täter den Hyundai, startete ihn und flüchtete in unbekannte Richtung. Der rote SUV führt das amtliche Kennzeichen GEL-MS150. Sachdienliche Hinweise werden von der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell