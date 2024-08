Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Fulda (ots)

Fulda. Ein 69-jähriger Mann aus Eichenzell befuhr am Freitag gegen 14 Uhr mit seinem Kraftrad Kawasaki die Landstraße 3378 von Lehnerz in Richtung Michelsrombach. In Höhe des parallel liegenden Autobahnparkplatzes "Hummelskopf West" kam er aufgrund eines falsch eingeleiteten Bremsvorgangs nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Aufgrund seiner geringen Geschwindigkeit verletzte sich der Motorradfahrer nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell