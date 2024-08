Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen München - 27-jährige Deutsche wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht

Flughafen München (ots)

Am 12. August wurde eine 27-jährige deutsche Staatsangehörige bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Seoul von der Bundespolizei am Flughafen München festgenommen. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor. Der Haftbefehl wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen.

Die Betroffene hatte die Möglichkeit, die Vollstreckung des Haftbefehls durch Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 4.000 Euro abzuwenden. Andernfalls hätte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen gedroht. Da sie den Betrag nicht selbst aufbringen konnte, wurde die Geldstrafe schließlich von einem Verwandten bei der Polizei in Berlin bezahlt.

Nach Bestätigung des Zahlungseingangs konnte die 27-Jährige ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell