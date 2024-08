Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Champagnerdieb festgenommen - Bundespolizei Waidhaus vollstreckt Haftbefehl

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Am Montagvormittag haben Beamten des Zolls und der Bundespolizei Waidhaus einen seit neun Jahren gesuchten Dieb festgenommen. Der Haftbefehl gegen den Osteuropäer wurde an der A6 in Waidhaus vollstreckt. Er bezahlte seine Justizschulden und konnte weiterreisen.

Bereits im Dezember 2015 hat das Amtsgericht München den 48-jährigen Rumänen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Februar 2014 zusammen mit einem Komplizen mehrere Flaschen hochwertigen Champagner und Whisky aus einem Supermarkt in München gestohlen hatte. Das Gericht legt ihm deswegen eine Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro inklusive Kosten auf, die er bis heute nicht bezahlt hatte. Die Staatsanwaltschaft München hatte den Mann deswegen mittels Haftbefehle gesucht. Beamte der KEV Waidhaus (Kontrolleinheit Verkehrswege Zoll) kontrollierten den Rumänen an der A6 kurz vor der Ausreise nach Tschechien und übergaben den Champagnerdieb der Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Er bezahlte seine offenen Justizschulden bei der Bundespolizei und konnte somit der im Haftbefehl angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe entgehen und weiterreisen.

