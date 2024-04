POL-PPWP: Lebendfalle am Vogelwoog gefunden

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es auf dem Guimarães-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der 42-Jährige schlug der 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Zuvor gerieten beide am Bahnhof in Streitigkeiten. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Die Polizei leitet gegen den Mann ein ...

