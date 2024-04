Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es auf dem Guimarães-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der 42-Jährige schlug der 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Zuvor gerieten beide am Bahnhof in Streitigkeiten. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Die Polizei leitet gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |bo

