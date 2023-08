Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Ohne Führerschein unterwegs

Seebach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und gestohlenen Kennzeichen dingfest machen. Der 30-jährige Audi-Lenker war hierbei gegen 3.30 Uhr in der "Ruhesteinstraße" unterwegs, als er von den Polizisten einer Kontrolle unterzogen wurde. Um seine Identität zu vertuschen, gab der Mann falsche Personalien an. Die am Audi angebrachten Kennzeichen wurden Ende April/Anfang Mai im Bereich Tuttlingen-Möhringen entwendet. Den 30-Jährigen erwarten nun verschiedene Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell