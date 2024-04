Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kiosk - Zeugen geben den entscheidenden Hinweis

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei gelang es in der Nacht auf Freitag zwei Einbrecher festzunehmen. Der Grund hierfür war das schnelle und entschlossene Einschreiten zweier Zeugen. Gegen halb eins klingelte bei der Polizei das Telefon. Am anderen Ende der Leitung waren eine junge Frau und ein junger Mann, die zwei Personen dabei beobachtet hatten, wie diese aus einem Kiosk am Hilgardring flohen. Durch die genaue Übermittlung ihres Standorts und einer Beschreibung der Tatverdächtigen gelang es den alarmierten Beamten, zwei Männer in der Ländelstraße festzunehmen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die 16 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter Zugang zu dem Verkaufsladen. Dort entwendeten sie Tabakwaren und Getränke. Die eingesetzten Kräfte fanden bei den Festgenommen Teile des Diebesguts und stellten es sicher. Nach Abschluss aller Maßnahmen durften die Langfinger die Polizeidienststelle wieder verlassen. Der jüngere der beiden wurde seinen Eltern übergeben. Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell