POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Dürrholz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein(e) bisher unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) in den Hauptstraße in Dürrholz mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug eine Hauswand. Durch die Hausbewohner wurde der Schaden am Folgetag festgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte ...

