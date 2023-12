POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Feldberg: Schwerer Unfall zweier Lkws

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 03.12.2023, gegen 15:40 Uhr, sind in Grafenhausen auf der L 157/Schaffhauser Straße zwei Autos kollidiert. Die Polizei sucht eine Unfallbeteiligte und Zeugen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bog ein 52 Jahre alter Opel-Fahrer nach links in die Straße Kirchsteig ein. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. ...

