POL-FR: Grafenhausen: Zwei Autos kollidieren - Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.12.2023, gegen 15:40 Uhr, sind in Grafenhausen auf der L 157/Schaffhauser Straße zwei Autos kollidiert. Die Polizei sucht eine Unfallbeteiligte und Zeugen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bog ein 52 Jahre alter Opel-Fahrer nach links in die Straße Kirchsteig ein. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Diesen Kleinwagen steuerte eine Frau. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Frau, nachdem sie die Personalien des Opel-Fahrers erhalten hatte. Sie ist unbekannt. Der Opel des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 15000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet die Unfallbeteiligte und Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

