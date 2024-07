POL-LIP: Bad Salzuflen. Alkoholisierter Autofahrer nach Unfall geflüchtet - Führerschein sichergestellt.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Bielefelder Straße/Ecke Klingenbergstraße in Höhe der Polizeiwache ereignete sich am Dienstagmittag (09.07.2024) ein Auffahrunfall, bei dem ein Auto Feuer fing. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 50-jährige Fahrschülerin aus Augustdorf samt 43-jährigem Fahrlehrer in einem Audi Q4 auf der Bielefelder Straße in Richtung Pivitsheide. Als sie an der Kreuzung aufgrund der Ampelschaltung ...

mehr