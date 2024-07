Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hochwertiges E-Bike gefunden - Eigentümer gesucht.

Am Freitag (05.07.2024) wurde auf dem Gehweg in der Albrecht-Bicker-Straße ein unverschlossenes E-Bike gefunden, das bislang niemandem zugeordnet werden konnte. Möglicherweise stammt es aus einem Diebstahl. Es handelt sich um ein rotes Herren-E-Bike des Herstellers "Haibike" (Modell: All Trail) mit schwarzen Absetzungen in einem gepflegten, neuwertigen Zustand. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise zur Herkunft des Fahrrads nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

