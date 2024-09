Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raub scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Herzogstraße;

Tatzeit: 24.09.2024, zwischen 23.15 Uhr und 23.25 Uhr;

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend einen Taxifahrer in Gronau bedroht. Die Männer waren am Bahnhof in sein Taxi eingestiegen und hatten sich zur Herzogstraße fahren lassen. Dort angekommen, sei einer der beiden vom Beifahrersitz ausgestiegen, um Bargeld zu holen. Nach einigen Minuten sei er zurückgekommen und habe den Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und sein Geld gefordert. Der zweite Täter sei ebenfalls ausgestiegen und habe versucht die Fahrertür zu öffnen. Diese hatte der Geschädigte verschlossen. Er fuhr mit dem Bulli los und konnte sich so aus der Situation befreien. Der bewaffnete Täter sei etwa 20 Jahre alt, dunkelhaarig und mit einer schwarzen Sweatjacke mit Kapuze und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen. Er habe ein schmales Gesicht und eine dunkle Maske vor dem Gesicht getragen. Gesprochen haben beide Personen mit niederländischem Akzent. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt derzeit nicht vor. Die Schusswaffe wurde nicht eingesetzt und es wurde nach bisherigen Kenntnissen niemand verletzt. Ob es sich um eine echte Waffe oder eine sogenannte Anscheinswaffe handelte, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

