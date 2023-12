Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner/19-Jähriger leicht verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstagabend (23.12.), gegen 18.20 Uhr, traf ein Einbrecher auf den 19 Jahre alten Bewohner eines Wohnhauses in der Mühlstraße. Es kam zu einer Konfrontation der beiden Männer, wobei sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der Kriminelle floh anschließend ohne Beute vom Tatort. In das Einfamilienhaus gelangte der Einbrecher zuvor über ein Fenster. Der Unbekannte ist mindestens 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat laut dem Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augen und kurze schwarze Haare. Der Einbrecher trug eine schwarze Jacke mit grauem Fell, helle Jeans und schwarze Schuhe.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

