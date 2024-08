Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat sich am Donnerstagabend vor mehreren Kindern, die auf einer Parkbank im Schlosspark saßen, ohne Hose präsentiert. Gegen 17:50 Uhr soll der Mann mit heruntergelassener Hose bei einem Laubendurchgang in der Verlängerung einer Parkbankreihe gestanden sein und vor insgesamt fünf Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Als eine 16-Jährige aus der Gruppe auf den Vorfall aufmerksam wurde, soll er sich schnellen Schrittes durch die Laubengänge in Richtung Ludwigring entfernt haben. Ein über den Vorfall informierter Mitarbeiter eines Wachdienstes konnte den Mann nicht mehr feststellen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell