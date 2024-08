Baden-Baden, Oos (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Rheinstraße zu mindestens zwei Diebstahlsversuchen aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 30-jähriger Mann gegen 15:30 Uhr aus zwei dort am Fahrbahnrand abgestellten Transportern Geldbeutel sowie ein Paket-Scanner an sich genommen haben. Jedoch blieb die Tat des Langfingers nicht unentdeckt. Ein ...

