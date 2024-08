Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden: Unter Alkohol Unfall verursacht

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit vier zum Teil schwer Verletzten und einem Sachschaden von rund 50.000 Euro kam es in den frühen Freitagmorgenstunden auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier. Gegen 1:20 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Renault-Fahrer die mittlere Spur, als er einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auffuhr und beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. In der Folge wurde durch die schleudernden Fahrzeuge ein VW-Bus mit vier Insassen erfasst. Während der VW-Campervan mit der Betonmittelleitwand kollidierte, kamen der Renault und der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten dort mit der Schutzplanke. Zwei der VW-Insassen und der Mercedes-Fahrer wurden leichtverletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher schwer. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und in das Offenburger Klinikum gebracht. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ergaben, war der 27 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher mit nahezu zwei Promille hinter seinem Steuer gesessen. Weiter stellte sich heraus, dass an dem Renault Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Fahrzeug gehören. Der Renault selbst war in der Vergangenheit wegen fehlendem Versicherungsschutz außer Betrieb gesetzt worden.

/rs

